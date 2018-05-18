سفير الأردن بالقاهرة: الطقوس الرمضانية متشابهة بين مصر وعمان

قال الدكتور علي العايد، السفير الأردني بالقاهرة، إن العلاقات المصرية الأردنية تاريخية وليست وليدة الصدفة، وإن مصر والأردن تربطهما علاقات مشتركة ونتطلع حاليا الى زيادة التعاون المشترك.

وأضاف العايد، خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أن الأردن تقف بجانب مصر في دعم موقف فلسطين أمام المجتمع الدولي، وأن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا بين الأردن ومصر في القضايا المهمة.

وتابع العايد أن الأردن سيستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين وخاصة السوريين، وأنه لا يوجد أمن واستقرار في المنطقة دون حل للقضية الفلسطينية، وأن اللجنة الرباعية مهمتها الضغط على إسرائيل، لإنهاء القضية الفلسطينية.

واستكمل العايد أن "الأردن يعمل دائمًا للحل والحوار والبعد نهائيًا عن الحلول العسكرية، ونتطلع خلال الفترة المقبلة لزيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين".

وتحدث السفير الأردني عن شهر رمضان المبارك، وقال إن شهر رمضان الكريم له روحانياته سواء في الماضي أو الحاضر، وإن الطقوس الرمضانية متشابهة كثيرًا بين القاهرة وعمان.