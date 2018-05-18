تسجيل الدخول

الوطن

سفير الأردن بالقاهرة: الطقوس الرمضانية متشابهة بين مصر وعمان

منذ 46 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
سفير الأردن بالقاهرة: الطقوس الرمضانية متشابهة بين مصر وعمان

السفير الأردني

قال الدكتور علي العايد، السفير الأردني بالقاهرة، إن العلاقات المصرية الأردنية تاريخية وليست وليدة الصدفة، وإن مصر والأردن تربطهما علاقات مشتركة ونتطلع حاليا الى زيادة التعاون المشترك.

وأضاف العايد، خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أن الأردن تقف بجانب مصر في دعم موقف فلسطين أمام المجتمع الدولي، وأن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا بين الأردن ومصر في القضايا المهمة.

وتابع العايد أن الأردن سيستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين وخاصة السوريين، وأنه لا يوجد أمن واستقرار في المنطقة دون حل للقضية الفلسطينية، وأن اللجنة الرباعية مهمتها الضغط على إسرائيل، لإنهاء القضية الفلسطينية.

واستكمل العايد أن "الأردن يعمل دائمًا للحل والحوار والبعد نهائيًا عن الحلول العسكرية، ونتطلع خلال الفترة المقبلة لزيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين".

وتحدث السفير الأردني عن شهر رمضان المبارك، وقال إن شهر رمضان الكريم له روحانياته سواء في الماضي أو الحاضر، وإن الطقوس الرمضانية متشابهة كثيرًا بين القاهرة وعمان.

أخبار متعلقة

الأردن.. انطلاق مؤتمر حول القضية الفلسطينية بمشاركة عربية وأجنبية

الأردن.. انطلاق مؤتمر حول القضية الفلسطينية بمشاركة عربية وأجنبية
قيادي وفدي: الصمت العربي يقضي نهائياً على القضية الفلسطينية

قيادي وفدي: الصمت العربي يقضي نهائياً على القضية الفلسطينية
في ذكرى النكبة.. أبرز 5 أعمال فنية تناولت القضية الفلسطينية

في ذكرى النكبة.. أبرز 5 أعمال فنية تناولت القضية الفلسطينية
سياسيون: مصر تبذل جهدا كبيرا لدعم القضية الفلسطينية

سياسيون: مصر تبذل جهدا كبيرا لدعم القضية الفلسطينية
العنف في غزة يضع القضية الفلسطينية مجددا في واجهة الاحداث العالمية

العنف في غزة يضع القضية الفلسطينية مجددا في واجهة الاحداث العالمية

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

بسبب النص والخلافات.. اضحك مع فناني الزمن الجميل على خشبة المسرح

بسبب النص والخلافات.. اضحك مع فناني الزمن الجميل على خشبة المسرح

وصلة سخرية ضد عمرو خالد بعد إعلان الدواجن

وصلة سخرية ضد عمرو خالد بعد إعلان الدواجن

تنفيذ 10033 حكما وضبط 88 شخصا بحملة على البؤر الإجرامية في القليوبية

تنفيذ 10033 حكما وضبط 88 شخصا بحملة على البؤر الإجرامية في القليوبية

كرتون "نور وبوابة التاريخ".. على الشارقة الإماراتية والتليفزيون المصري

كرتون "نور وبوابة التاريخ".. على الشارقة الإماراتية والتليفزيون المصري

ضبط عاطل وهروب زميله طعنا سائق بالطريق الحر في قليوب

ضبط عاطل وهروب زميله طعنا سائق بالطريق الحر في قليوب

اختيارات الوطن

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

الأكثر قراءة

عاجل