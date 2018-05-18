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الوطن

وصلة سخرية ضد عمرو خالد بعد إعلان الدواجن

منذ 32 دقيقة
كتب: زلفى عبدالله
وصلة سخرية ضد عمرو خالد بعد إعلان الدواجن

عمرو خالد

تعرض الداعية الإسلامي عمرو خالد، لموجة شديدة من السخرية من نشطاء التواصل الاجتماعي بسب إعلانه الذي طرحته إحدى شركات الدواجن خلال الساعات الماضية.

ويظهر عمرو خالد في الإعلان وهو يُحاور أفضل مطورة للأكلات الصحية "آسيا عثمان" ويتحدث معها بشكل روحاني عن العلاقة بين صحة الجسد بأكل الدجاج التابع لوصفاتها وبين الارتقاء بالله، مرددا: "لن ترتقي الروح إلا أما جسدك وبطنك يبقوا صح عشان كده هتجرب إنك مع وصفات آسيا ارتقائك بربنا في قيام الليل بعد الفطار والتراويح أحلى". وأثارت تلك الجملة ومحتوى الإعلان هجوما عنيفا على عمرو خالد مما أدى إلى حذف الصفحة الرسمية التابعة لشركة الدواجن الإعلان.

وانهالت التعليقات والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي فكتب أحد المتابعين ساخرا: "يا جماعة الراجل بيتكلم صح أنا كلتها امبارح عالفطار وكان أحلى قيام ليل من 24 سنة" وكتب أحدهم: "معا لمنع خلط الدين بالفراخ"، وتابع آخر: "أنا من متابعينك يا أستاذ عمرو بس للأسف نباتي فمباكلش الفراخ طبعا تفتكر كده ربنا هيقبل مني قيام الليل أو التراويح؟".

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