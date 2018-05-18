شركة المترو: انتشار 40 فرقة طوارئ وصيانة لمواجهة الأعطال الطارئة

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنه تم انتشار 40 فرقة طوارئ وصيانة على جميع أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، لمواجهة الأعطال الطارئة للعمل على إصلاحها بشكل فورى، لافتا إلى أن جميع القطارات تعمل بشكل منتظمة وطبيعي.

وأوضح عبدالهادي، لـ"الوطن"، أن غرفة العمليات تعمل على مدار اليوم لاستقبال الشكاوى والمقترحات، موضحا أن الشركة بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ستقوم بشن حملات أمنية بالمحطات لمواجهة الباعة الجائلين والمتسولين.