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الوطن

شركة المترو: انتشار 40 فرقة طوارئ وصيانة لمواجهة الأعطال الطارئة

منذ 22 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
شركة المترو: انتشار 40 فرقة طوارئ وصيانة لمواجهة الأعطال الطارئة

أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنه تم انتشار 40 فرقة طوارئ وصيانة على جميع أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، لمواجهة الأعطال الطارئة للعمل على إصلاحها بشكل فورى، لافتا إلى أن جميع القطارات تعمل بشكل منتظمة وطبيعي.

وأوضح عبدالهادي، لـ"الوطن"، أن غرفة العمليات تعمل على مدار اليوم لاستقبال الشكاوى والمقترحات، موضحا أن الشركة بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ستقوم بشن حملات أمنية بالمحطات لمواجهة الباعة الجائلين والمتسولين.

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