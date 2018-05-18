الكنيسة تعدل لائحة المجمع المقدس وتشكل لجنة للرد على التعاليم الخاطئة

اتخذ المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددا من القرارات خلال جلستة السنوية التي عقدت اليوم برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسكرتارية الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس في حضور 111 عضوا من أعضاء المجمع المقدس وذلك بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وجاءت قرارات المجمع المقدس علي النحو التالي:

أولا- الاعتراف بدير مارجرجس للراهبات في أيرلندا.

ثانيا: وضع إجراءات الاعتراف بالقديسين كنسيا وقانونيا من عدة بنود من أهمها أنه لا يعترف بأي قديس إلا بعد أربعين سنة على الأقل.

ثالثا- اعتماد مادة جديدة في لائحة المجمع المقدس خاصة بتشكيل اللجنة الدائمة واختصاصاتها ومدة عضويتها.

رابعا- اعتماد تعديل المادة الخاصة باختيار مقرري اللجان الرئيسية في لائحة المجمع المقدس لتكون بطريقة الاقتراع السري.

خامسا- انتخاب الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتيرا للمجمع المقدس، وكذلك انتخاب لجنة السكرتارية:- الأنبا غبريال أسقف بني سويف- الأنبا جابرييل أسقف النمسا- الأنبا يوليوس أسقف عام كناس مصر القديمة وذلك لمدة ثلاث سنوات.

أما بخصوص التوصيات التي خرج بها الاجتماع شملت: 1- اقترح البابا تواضروس عقد لقاء محبة يضم جميع بطاركة الكنائس الأرثوذكسية من العائلتين في كنيسة اللإسكندرية وقد رحب المجمع المقدس بهذه الفكرة الرائدة وتم تشكيل لجنة من المطارنة والأساقفة لمتابعة تنفيذ هذا الاقتراح.

2- تشكيل لجنة مكونة من 5 أعضاء من المجمع المقدس لدراسة ومراجعة الأخطاء التعليمية التي تصدر من بعض المعلمين الكنسيين، وناشد المجمع المقدس جموع الشعب القبطي عدم الانسياق وراء ما تبثه بعض المواقع المشبوهة والكاذبة والتي تحمل بكل أسف أسماءً مسيحية، وتروج أخبارًا ملفقة وتجتزئ الحقائق وتسئ للتقاليد الراسخة في الكنيسة وتشوه صورتها في أعين أبنائها.

وفي نهاية الجلسة شكر الأنبا رافائيل كل من البابا تواضروس وأعضاء المجمع المقدس ولجنة السكرتارية والكهنة أعضاء اللجنة الفنية المعاونة لسكرتارية المجمع المقدس وهنأ أعضاء لجنة السكرتارية المنتخبين متمنيًا لهم خدمة ناجحة برعاية البابا تواضروس الثاني.