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الوطن

المجمع المقدس يشكر السيسي ويثمن جهود إحياء مسار العائلة المقدسة

منذ 18 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة
المجمع المقدس يشكر السيسي ويثمن جهود إحياء مسار العائلة المقدسة

المجمع المقدس

وجه المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ومعاونيه ولكل الأجهزة المعنية في مصر، والسلطات الليبية على جهودهم المخلصة التي بذلوها بكل تميز وبكفاءةٍ عالية حتى تم العثور على جثامين شهداء الوطن والكنيسة بليبيا وعودتهم إلى أرض الوطن بكل كرامة وتقدير.

وثمن المجمع في جلستة السنوية التي عقدت اليوم برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسكرتارية الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس في حضور 111 عضوا من أعضاء المجمع المقدس وذلك بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الجهود المخلصة التي تقوم بها الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، بما يجعله أحد المعالم الأثرية الهامة في السياحة الدينية بمصر.

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