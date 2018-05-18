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الوطن

إصابة 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

منذ 15 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
إصابة 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

جانب من مسيرات العودة - صورة أرشيفية

أُصيب 56 فلسطينيًا، اليوم الجمعة، جرّاء استهداف جيش الاحتلال للمتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن "56 فلسطينيًا أصيبوا بجراح مختلفة وبالاختناق بالغاز المدمع، شرقي قطاع غزة".

وعصر اليوم، توافد المواطنون الفلسطينيون نحو مخيمات "العودة" للمشاركة بمسيرات العودة، والتي أطلقت عليها الهيئة الوطنية العليا للمسيرة اسم "جمعة الوفاء للشهداء".

وبدأت مسيرات العودة، في الـ30 من مارس الماضي، حيث تجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

ومنذ ذلك اليوم، استشهد 116 فلسطينيًا وأصيب نحو 12 ألف آخرين، برصاص الاحتلال قرب حدود قطاع غزة، وفق أحدث الاحصائيات.

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