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الوطن

قتيلان و43 مصابا بحادث مروري في نيوجيرسي الأمريكية

اليوم PM 09:11
كتب: وكالات
قتيلان و43 مصابا بحادث مروري في نيوجيرسي الأمريكية

صورة أرشيفية

لقي تلميذ ومدرس مصرعهما، بينما أصيب 43 بجروح جراء اصطدام حافلة مدرسية بشاحنة يقودها ثمل على طريق سريعة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وقال حاكم نيوجيرسي، فيل مورفي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن الحادثة وقعت في بلدة "ماونت أوليف" التابعة لمقاطعة "موريس" شمالي الولاية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت الحافلة تقل 38 تلميذا و7 بالغين من ضمنهم السائق، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف مورفي أن "بعض المصابين حالتهم حرجة وخضعوا لجراحة عاجلة". وذكر المسؤول أن "الجزء الأمامي انفصل عن الحافلة وكذلك جسم السيارة عن هيكلها، بينما لم يلحق بالشاحنة ضرر كبير".

وفي السياق نفسه، قال مدير مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة موريس، جيف بول: "لدينا كل أنواع الإصابات التي يمكن أن تتخيلوها في واقعة مثل هذه إنها مأساة"، فيما أفادت صحيفة Chicago Tribune بأن الحافلة المدرسية كانت تقل طلابا بالمرحلة الخامسة كانوا في رحلة مدرسية إلى موقع تاريخي على بعد 5 أميال من موقع الحادث.

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