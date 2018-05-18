فلسطين تطلب العضوية الكاملة في 3 مؤسسات أممية

أكد مسؤول في السلطة الفلسطينية، أن رام الله تعتزم التقدم إلى ثلاث مؤسسات تابعة للأمم المتحدة بطلب العضوية الكاملة.

وقال المسؤول أمس الخميس، في حديث إلى صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن هذه الخطوة تهدف إلى تثبيت التمثيل الفلسطيني على الصعيد الدولي، مضيفا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد وقع على وثائق الطلب لتسلّم خلال الأيام القليلة المقبلة إلى المؤسسات المناسبة.

ولم يكشف المسؤول ماهية المؤسسات التي ستطلب السلطة الفلسطينية العضوية فيها، موضحا أن هذه الخطوة تتخذ على الرغم من الاتفاق السابق مع الولايات المتحدة على امتناع الفلسطينيين عن ذلك، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

من جانبه، أكد أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صائب عريقات، في تصريح تليفزيوني، أن عباس وقع على طلبات العضوية في بعض الوكالات الأممية دون شرح عددها.