واشنطن تحث الدول الحليفة لها على نقل سفاراتها إلى القدس

أعرب البيت الأبيض عن أمل الإدارة الأمريكية الحالية في أن تنقل الدول الحليفة للولايات المتحدة سفاراتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقال البيت الأبيض، في بيان أصدره الجمعة بمناسبة افتتاح سفارة جواتيمالا في المدينة المقدسة: "إن الولايات المتحدة ترحب بنقل سفارة غواتيمالا من تل أبيب إلى القدس، ونشكر شريكتنا في نصف الأرض الغربي على انضمامها إلينا واعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل"، وتابع البيت الأبيض في بيانه: "إننا نتوقع أن كثيرًا من أصدقائنا وحلفائنا الآخرين سيتخذون هذه الخطوة".

من جانبها، ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية: أصبحت جواتيمالا الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي افتتحت سفارتها في هذه المدينة العريقة، وجرت مراسم افتتاح البعثة، يوم الأربعاء الماضي، بمشاركة رئيس جواتيمالا، جيمي موراليس، الذي قام بزيارة خاصة إلى إسرائيل بهذه المناسبة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، يوم 6 ديسمبر الماضي، اعتراف الولايات المتحدة رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأوعز بنقل السفارة الأمريكية فيها من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، في خطوة مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصفة القانونية للقدس.