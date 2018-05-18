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الوطن

غدا.. نظر طعن "الخارجية" على إلزامها بتجديد جواز سفر أيمن نور

أمس PM 11:03
كتب: أحمد ربيع
غدا.. نظر طعن "الخارجية" على إلزامها بتجديد جواز سفر أيمن نور

أيمن نور

تنظر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، غدا، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، على الحكم الصادر بإلزامها بتجديد جواز سفر أيمن نور، رئيس حزب الغد الجديد الهارب بالخارج.

وكان "نور"، قد طعن أمام محكمة القضاء الإداري على اﻻمتناع عن تجديد جواز سفره في القنصلية المصرية بتركيا ولبنان، وحصل على حكم لصالحه استنادا إلى أن وزارة الخارجية لم تقدم أي أسباب تمنع من إجابة طلبه.

وجاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور، لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاءه.

وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه: "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب مهمة يُقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطاؤه".

ولفت الطعن إلى أن "نور"، اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف باﻻنتساب لهذا البلد، كما يجوب العالم ليستعدي الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتماؤه إلى البلد التي ولد على أرضها.

وأضاف: "محكمة أول درجة في إشارتها لخطاب الداخلية بأنه ﻻ مانع من منح نور تصريح بالعودة إلى أرض الوطن دون التجديد له، قد خلطت بين هذا التصريح وبين تجديد الجواز، لأن تجديد الترخيص يتطلب توافر الشروط مجتمعة فيمن يطلب التجديد، وهو ما لم يتوافر في حق نور.

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