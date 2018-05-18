موقع إثيوبي: "أديس أبابا" ستفتح سفارتين لها في الخارج

ذكر مركز"والتا" الإعلامي الإثيوبي، أنه كجزء من خطوة لتعزيز دورها الدبلوماسي في المنتديات الدولية، ستفتح إثيوبيا سفارتين.

ووفقاً لوزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، فقد تم الانتهاء من الاستعدادات لفتح السفارات في لاهاي في هولندا بأوروبا وتنزانيا في أفريقيا.

وكشفت الوزارة ذلك أثناء تقديم تقرير الأداء الذي قدمته إلى مجلس النواب خلال الأشهر التسعة الماضية، افتتحت البلاد سفارة لها في إندونيسيا لتعزيز وجهاتها السوقية واجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من آسيا ، حسبما قال الدكتور وركنه جبيهيو، وزير الشؤون الخارجية.

وتم تعيين ما مجموعه ثمانية قنصليات فخرية في باريس وأذربيجان وتوغو وغينيا الاستوائية وسنغافورة وكوريا الجنوبية وكالجاري.

وأشار الوزير إلى أنه من أجل زيادة تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، دعت الوزارة 64 شركة كبيرة من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم لزيارة إثيوبيا، كما بدأت حوالي 22 شركة متخصصة في الجلود والمنتجات الجلدية والمنسوجات والملابس والبناء وقطاعات أخرى في الإنتاج خلال الأشهر التسعة الماضية.