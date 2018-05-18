تسجيل الدخول

الوطن

موقع إثيوبي: "أديس أبابا" ستفتح سفارتين لها في الخارج

منذ 46 دقيقة
كتب: وكالات
موقع إثيوبي: "أديس أبابا" ستفتح سفارتين لها في الخارج

صورة أرشيفية

ذكر مركز"والتا" الإعلامي الإثيوبي، أنه كجزء من خطوة لتعزيز دورها الدبلوماسي في المنتديات الدولية، ستفتح إثيوبيا سفارتين.

ووفقاً لوزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، فقد تم الانتهاء من الاستعدادات لفتح السفارات في لاهاي في هولندا بأوروبا وتنزانيا في أفريقيا.

وكشفت الوزارة ذلك أثناء تقديم تقرير الأداء الذي قدمته إلى مجلس النواب خلال الأشهر التسعة الماضية، افتتحت البلاد سفارة لها في إندونيسيا لتعزيز وجهاتها السوقية واجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من آسيا ، حسبما قال الدكتور وركنه جبيهيو، وزير الشؤون الخارجية.

وتم تعيين ما مجموعه ثمانية قنصليات فخرية في باريس وأذربيجان وتوغو وغينيا الاستوائية وسنغافورة وكوريا الجنوبية وكالجاري.

وأشار الوزير إلى أنه من أجل زيادة تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، دعت الوزارة 64 شركة كبيرة من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم لزيارة إثيوبيا، كما بدأت حوالي 22 شركة متخصصة في الجلود والمنتجات الجلدية والمنسوجات والملابس والبناء وقطاعات أخرى في الإنتاج خلال الأشهر التسعة الماضية.

أخبار متعلقة

إثيوبيا تنفي مشاركتها في حفل نقل السفارة الأمريكية للقدس

إثيوبيا تنفي مشاركتها في حفل نقل السفارة الأمريكية للقدس
إثيوبيا تعلن سقوط قتلى في اشتباكات بمدينة مويالي

إثيوبيا تعلن سقوط قتلى في اشتباكات بمدينة مويالي
مع انطلاق الاجتماع التساعي.. وزير خارجية إثيوبيا: نعمل كجسد واحد

مع انطلاق الاجتماع التساعي.. وزير خارجية إثيوبيا: نعمل كجسد واحد
السعودية تدرس الربط الكهربائي مع إثيوبيا

السعودية تدرس الربط الكهربائي مع إثيوبيا
إثيوبيا: لم نشهد تحولا جذريا من قبل ارتريا لكي يرفع عنها العقوبة

إثيوبيا: لم نشهد تحولا جذريا من قبل ارتريا لكي يرفع عنها العقوبة

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

النيلى: انطلاق امتحانات الدبلومات في 21 لجنة بمطروح اليوم

النيلى: انطلاق امتحانات الدبلومات في 21 لجنة بمطروح اليوم

غرق طالب في نهر النيل بقنا

غرق طالب في نهر النيل بقنا

"اتحاد الغرف": جهود مكثفة لاحتواء أزمة الاستثمار السياحي

"اتحاد الغرف": جهود مكثفة لاحتواء أزمة الاستثمار السياحي

حواديت الجبرتي| إرضاء الأمراء وغلال الحرمين.. شرط تولي محمد علي حكم مص

حواديت الجبرتي| إرضاء الأمراء وغلال الحرمين.. شرط تولي محمد علي حكم مص

عاجل| الجيش الوطني اليمني يستعيد منطقة العطفين بمديرية كتاف بصعدة

عاجل| الجيش الوطني اليمني يستعيد منطقة العطفين بمديرية كتاف بصعدة

اختيارات الوطن

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

الأكثر قراءة

عاجل