إثيوبيا تنفي مشاركتها في حفل نقل السفارة الأمريكية للقدس

نفت الخارجية الإثيوبية اليوم الأربعاء، مشاركتها في حفل نقل السفارة الأمريكية بالقدس الإثنين الماضي، ونقلت إذاعة "فانا" المحلية "مقربة من الحكومة"، أن وزارة الخارجية الإثيوبية نفت مشاركتها في حفل نقل السفارة الأمريكية بالقدس الإثنين الماضي.

ووفقا للإذاعة، أعربت إثيوبيا عن أسفها لمقتل المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

من جانبها، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية: يأتي هذا النفي بعد تداول بعض وسائل إعلام خبرا عن مشاركة إثيوبيا ضمن الدول الإفريقية التي شاركت في احتفال نقل السفارة.

وكانت إثيوبيا أعلنت في ديسمبر الماضي، أنها لا تنوي نقل سفارتها إلى القدس، وشدّدت أن موقفها من القضية يتماشى مع موقف الاتحاد الإفريقي الداعم لحل الدولتين.

وأشارت "الأناضول"، إلى مقاطعة 54 سفيرًا أجنبيًا لدى إسرائيل، من أصل 86 سفيرًا في البلاد، احتفالية للخارجية الإسرائيلية، الأحد بالقدس عشية نقل واشنطن سفارتها إلى المدينة المحتلة، مضيفة: كما حضر الاحتفال عددا من سفراء الدول إفريقية بينها أنجولا، والكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو، وكوت ديفوار، وكينيا، وجنوب السودان، وتنزانيا، ونيجيريا، وزامبيا، ورواندا.

ومن أمريكا الوسطى شارك سفراء 5 دول: جمهورية الدومينيكان، والسلفادور، وجواتيمالا، وبنما، وهندوراس. ومن أمريكا الجنوبية شارك كل من باراغواي وبيرو فقط، وحضر الاحتفال من قارة آسيا 4 دول هي: ميانمار والفلبين وتايلاند وفيتنام.