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الوطن

بعد غياب 10 سنوات.. الفنان رامي فؤاد يعود للشاشة من جديد في "رسايل"

منذ 45 دقيقة
كتب: زلفي عبدالله
بعد غياب 10 سنوات.. الفنان رامي فؤاد يعود للشاشة من جديد في "رسايل"

رامي فؤاد

عاد الفنان رامي فؤاد، الذي جسد دور صديق أحمد حلمي في فيلم "زكي شان"، إلى الظهور على الشاشة مرة أخرى، بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات، وهو يشارك حاليا في مسلسل "رسايل" مع الفنانة مي عز الدين.

عرف الجمهور رامي بسبب دور "سيد" الضعيف المغلوب على أمره، الذي يلجأ لصديقه، ليُخلصه من البلطجية في فيلم "زكي شان"، واشتهر بجملته "أنا مش نايتي يا زكي"، وكان لشكله تأثيرا كبيرا على إتقانه للدور، فجسده الهزيل وخامة صوته المختلفة، أتاحت له الفرصة بأن يصبح "كاركتر كوميدي" متفرد، ووجها مألوفاً لدى الجمهور.

ظهر رامي في المسلسل بـ"لوك" مختلف كليا، عما اعتاد عليه الجمهور، فقد ظهر بدينا عن ذي قبل، ما تسبب في صعوبة تعرف الجمهور عليه، إلا عبر صوته المميز.

يذكر أن رامي فؤاد شارك في أعمال سينمائية عديدة، بينها "زكي شان، حالة حب، بحب السيما، ملك وكتابة، وعجميستا".

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