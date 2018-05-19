وقفة تضامنية دعما للشعب الفلسطيني في موسكو

نظمت سفارة فلسطين وحركة فتح في العاصمة الروسية موسكو، وقفة تضامنية دعما للشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة بالإضافة إلى إدانة هجمة القتل الإسرائيلية ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وشارك في الوقفة التضامنية يوم الجمعة، سفراء دول عربية وإسلامية ومن إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى ممثلين عن الأوساط الإعلامية والثقافية والشعبية العربية والروسية والأجنبية في الوقفة التضامنية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتحدث في هذه الوقفة التضامنية كل من سفير فلسطين عبد الحفيظ نوفل، وسفير السعودية رائد بن خالد قرملي، وسفير الأردن أمجد عوض العضايلة، وسفير لبنان شوقي بو نصار، إضافة إلى سفراء أفغانستان وزمبابوي، حيث أكدوا على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعن تضامنهم مع نضالات الشعب الفلسطيني ودعمهم لقضيته العادلة، وتجسيد تطلعات الشعب الفلسطيني في العودة والحرية والاستقلال، والوقوف ضد قرار ترامب بخصوص القدس ونقل سفارة بلاده إليها.

وأشار المتحدثون إلى أن قرار ترامب أطلق يد الحكومة الإسرائيلية لممارسة أبشع سياسات التمييز العنصري والأعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في خرق سافر للقانون الدولي، دون محاسبة، كما بين السفراء أن القدس الشرقية كانت وستبقى عاصمة فلسطين المستقلة، مشددين على أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتم دون تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.