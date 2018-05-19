مصرع أستاذ جامعي ومهندس إثر انقلاب سيارة داخل ترعة في سوهاج

لقي أستاذ بكلية الآداب بجامعة سوهاج، ومهندس، مصرعهما غرقا، عقب سقوط سيارة ملاكي داخل الترعة الفاروقية، أمام قرية الشيخ جامع بمركز دار السلام في سوهاج، وتم انتشال الجثتين ونقلهم إلى مستشفى دار السلام المركزي.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، يفيد بانقلاب السيارة رقم "8657 هـ م أ" بالترعة الفاروقية، قيادة (أبوزيد علي محمود- مدرس مساعد بكلية الآداب بجامعة سوهاج)، ويقيم بناحية العقارية دائرة مركز دار السلام، و(محمود عبده عبدالراضي- مهندس) عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

جارِ تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة.