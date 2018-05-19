بعد اتهامها باختطاف طفل.. مشهد مؤثر لغادة عبدالرازق في "ضد مجهول"

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "ضد مجهول"، الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق، إلقاء القبض عليها بتهمة اختطاف نجل طليقها، الذي يجسد دوره أحمد سعيد عبدالغني، أثناء حفل عيد ميلاده داخل منزله، وعثرت الأجهزة الأمنية على الطفل المختطف داخل مخزن "ندى"، وهي اسم الشخصية التي تجسدها غادة في مسلسلها الجديد.

وتألقت غادة في مشهد مؤثر أمام وكيل النيابة، حينما انهارت باكية أثناء دفاعها عن نفسها قائلة: "يا فندم أنا أم مش ممكن أحرق قلب أم أبدا على ابنها.. مش ممكن أعمل كده"، وذلك بحضور محاميها وزوجها "حازم"، الذي يجسد دوره السوري فراس سعيد، إلا أن وكيل النيابة يأمر بحبسها على ذمة القضية.

ويشارك في بطولة "ضد مجهول" حنان مطاوع وروجينا ودياب، ومحمد كيلاني ورانيا منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت.