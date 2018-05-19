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الوطن

اليوم.. انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية والخط بجنوب سيناء

منذ 30 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
اليوم.. انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية والخط بجنوب سيناء

امتحانات - ارشيفية

ينطلق، اليوم، ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية والخط العربي بجنوب سيناء.

وأكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أنه تم الانتهاء من تجهيز 7 استراحات لاستقبال الملاحظين والمراقبين خلال امتحانات التعليم الفني.

وأضاف وكيل الوزارة عبر بيان صحفي أنه تم إعداد وتجهيز 11 لجنة لاستقبال 820 طالبا وطالبة بواقع 3 لجان تعليم زراعي و6 لجان تعليم صناعي ولجنتين تعليم تجاري وفندقي.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز مراكز توزيع الأسئلة الرئيسية والفرعية وإقامة غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية للتواصل الدائم بغرف العمليات الفرعية التي توجد بجميع الأدارات لمتابع الامتحانات وتذليل العقبات والتأكيد على الهدوء وتواجد العناصر الأمنية.

وأضاف أنه تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة وتنفيذها بانضباط لراحة الطلاب.

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