"تعليم جنوب سيناء" تنهي استعدادتها لامتحانات الدبلومات الفنية غدا

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سناء، استعداداتها لانطلاق الامتحانات النظرية لطلاب الدبومات الفنية، والمقرر لها غدًا.

وأعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن المديرية أنهت كافة الاستعدادت لاستقبال طلاب التعليم الفني من خلال تجهيز مراكز توزيع الاسئلة الرئيسية والفرعية وعمل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بجميع الإدارات لمتابع الامتحانات وتذليل العقبات والتأكيد على الهدوء وتواجد العناصر الأمنية، حيث جرى التأكد من مطابقة الإجراءات والتعليمات الوزارية وتنفيذها بانضباط لراحة الطلاب .

وأكد مصطفى الزغبي، وكيل المديرية ورئيس غرفة العمليات، أن المحافظة بها 11 لجنة على مستوى المحافظة لاستقبال 820 طالب وطالبة لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بواقع 3 لجان تعليم زراعي و6 لجان تعليم صناعي ولجنتين تعليم تجارى وفندقي.

وأوضح الزغبي أنه تم تجهيز 7 استراحات لاستقبال لعاملين بلجان التعليم الفني من الملاحظين والمراقبين، مؤكدًا أن المديرية أنهت كافة الاستعدادت لاستقبال الامتحانات .