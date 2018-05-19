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الوطن

إيران: أوروبا تحاول إنقاذ الاتفاق النووي.. ونأمل أن تتحقق وعودها

منذ 52 دقيقة
كتب: وكالات
إيران: أوروبا تحاول إنقاذ الاتفاق النووي.. ونأمل أن تتحقق وعودها

علي أكبر صالحي

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، إن الاتحاد الأوروبي تعهد بإنقاذ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى رغم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات.

وأضاف صالحي، في مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ ميجيل أرياس كانتي، اليوم السبت، 19 مايو: "نأمل أن تثمر جهودهم… تصرفات الولايات المتحدة… توضح أنها دولة ليست محل ثقة في التعاملات الدولية"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز".

بدوره، تعهد المفوض الأوروبي ميجيل أرياس كانتي، بحماية الشركات الأوروبية المعرضة لعقوبات أمريكية في طهران، مؤكداً أن الاتفاق النووي لا يجب إلغاؤه أو تعديله. 

وكان قادة كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا أكدوا أن شروط الصفقة الإيرانية يجب الالتزام بها من قبل جميع المشاركين بما فيها إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 مايو الجاري، انسحاب بلاده من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين إيران و"السداسية الدولية" كرعاة دوليين هم (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، في عام 2015، كما أعلن ترامب استئناف العمل بجميع العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

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