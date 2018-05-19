إيران: الاتحاد الأوروبي تعهد بإنقاذ الاتفاق النووي رغم قرار ترامب

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، إن الاتحاد الأوروبي تعهد بإنقاذ الاتفاق النووي رغم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخروج منه وفرض عقوبات على إيران.

وأضاف "صالحي"، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والمناخ ميغيل أرياس كانيتي: "نأمل أن تثمر جهودهم، تصرفات الولايات المتحدة توضح أنها دولة ليست محل ثقة في التعاملات الدولية".

فيما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أن كانيتي هو أول مسؤول غربي يزور إيران منذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي أبرم في 2015، وإعادة فرض الحظر الاقتصادي الذي يؤثر على الشركات الأجنبية، مضيفة "وصل إلى طهران اليوم السبت لإطلاع قادة البلاد على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي للدفاع عن المبادلات التجارية بين الطرفين".