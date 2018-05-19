مصرع أمين شرطة غرقا أثناء الاستحمام في نيل سوهاج

لقي أمين شرطة مصرعه غرقا أثناء محاولته إنقاذ نجله من الغرق خلال استحمامهما في نهر النيل أمس، بقرية باصونة مركز المراغة بسوهاج، ويكثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال الجثة.

وتلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شخص في نهر النيل بقرية باصونة دائرة المركز، وانتقل ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص غرق عمر.أ.ع، أمين شرطة، ويقيم بذات الناحية، وأوضحت التحريات أن الأب كان يستحم في نهر النيل بصحبة نجله التلميذ بالمرحلة الابتدائية، وحاول الأب إنقاذ ابنه من الغرق، إلا أنه غرق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلف رجال الانقاذ النهري بالبحث وانتشال الجثة.