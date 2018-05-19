وزير الدفاع يصدق على تقديم 804 آلاف وجبة إفطار في المناطق الشعبية

الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي

صدق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إقامة 132 مائدة إفطار رمضانية موزعة بمحافظات الجمهورية كافة، بطاقة تتجاوز 26 ألف و800 وجبة معلبة يوميًا، وبإجمالي طاقة 804 آلاف وجبة تقدم للصائمين طوال شهر رمضان في المناطق الشعبية، والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية لاستضافة أكبر عدد من الصائمين.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في التلاحم مع الشعب المصري، ومشاركة المواطنين في الاحتفال بشهر رمضان المبارك.

وتنظم الموائد بواقع 43 مائدة في المحافظات بنطاق مسؤولية المنطقة المركزية العسكرية، بواقع 9 موائد بالقاهرة، و8 موائد بالجيزة، و6 في القليوبية، و6 بالمنوفية، و4 بالفيوم، و4 ببني سويف، و6 بالمنيا.

أما الجيش الثاني الميداني؛ فينظم 30 مائدة، منها 5 موائد ببورسعيد، و6 بالدقهلية، و6 بالشرقية، و6 بدمياط، و7 بالإسماعيلية.

وفي نطاق الجيش الثالث الميداني أقيمت 18 مائدة رمضانية منها 8 موائد بمحافظة السويس، و8 موائد بمحافظة جنوب سيناء، ومائدتان بمحافظة البحر الأحمر.

وأقامت المنطقة الشمالية العسكرية 19 مائدة رمضانية منها 6 بمحافظة الإسكندرية، و6 موائد بمحافظة الغربية، و3 موائد بمحافظة البحيرة، و4 موائد بمحافظة كفر الشيخ.

وقامت المنطقة الجنوبية العسكرية بتنظيم 18 مائدة رمضانية بمحافظات جنوب مصر منها 4 موائد بمحافظة أسيوط و4 موائد بمحافظة البحر الأحمر و3 موائد بمحافظة قنا، ومائدتان بكل من محافظة أسوان وسوهاج والوادي الجديد ومائدة بمحافظة الأقصر، كما أقامت المنطقة الغربية العسكرية مائدتان بمحافظة مرسي مطروح.

وشاركت القوات البحرية بإعداد وتجهيز مائدتان بنطاق محافظة الإسكندرية، ومائدة لقيادة قوات حرس الحدود بنطاق القاهرة الكبرى.