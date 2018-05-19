"مونديال روسيا" ليس الأول.. بطولات "كأس العالم" حاضرة في رمضان

27 يوما يفصلون عشاق الساحرة المستديرة عن انطلاق مباريات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم 2018، على ملعب "لوجنيكي" في موسكو، بمواجهة منتخبي روسيا والسعودية، والتي ستكون في شهر رمضان المبارك.

وسبق خلال السنوات السابقة تنظيم بطولة كأس العالم خلال أيام الشهر المبارك والتي كانت أولها مونديال 1950 والتي أقيمت في البرازيل وآخرها مونديال البرازيل أيضا في 2014، الوطن ترصد البطولات التي شهدها الشهر الكريم.

- كأس عالم 1950

البطولة أقيمت في الأراضي البرازيلية، وتوجت فيها الأرجواي، حيث امتدت ما بين 24 يونيو إلى 16 يوليو، وكان شهر رمضان في ذلك العام في 17 يونيو، وامتد إلى 16 يوليو، أي أن آخر يوم في رمضان كان آخر يوم في المونديال، والمفارقة أن الشهر شهد استضافتين للبرازيل للبطولة، ونهايتين مأساويتين للسامبا.

- كأس عالم 1982

أقيمت هذه البطولة ما بين 13 يونيو و11 يوليو، في حين كان شهر رمضان في ذلك العام ما بين 23 يونيو و22 يوليو، أي أن المباراة النهائية كانت سهرة رمضانية انتهت بفوز ايطاليا على المانيا 3-1.

- كأس عالم 1986

أقيم مونديال المكسيك ما بين 31 مايو إلى 29 يونيو، في حين امتد رمضان ما بين 10 مايو إلى 8 يونيو، أي أن ما يقارب 11 يوما موندياليا تصادفت مع رمضان.

- كأس عالم 2014

المونديال الأخير في البرازيل كان رمضانيا، فالبطولة انطلقت في 12 يونيو وانتهت بـ 13 يوليو، في حين كان رمضان قد ابتدأ في 29 يونيو وانتهى بـ28 يوليو، أي أن هدف ماريو جوتزه الذي قتل به الأرجنتين كان في ليلة رمضانية.