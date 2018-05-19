تسجيل الدخول

الوطن

"مونديال روسيا" ليس الأول.. بطولات "كأس العالم" حاضرة في رمضان

منذ 39 دقيقة
كتب: محمود حسونه
"مونديال روسيا" ليس الأول.. بطولات "كأس العالم" حاضرة في رمضان

كأس العالم

27 يوما يفصلون عشاق الساحرة المستديرة عن انطلاق مباريات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم 2018، على ملعب "لوجنيكي" في موسكو، بمواجهة منتخبي روسيا والسعودية، والتي ستكون في شهر رمضان المبارك.

وسبق خلال السنوات السابقة تنظيم بطولة كأس العالم خلال أيام الشهر المبارك والتي كانت أولها مونديال 1950 والتي أقيمت في البرازيل وآخرها مونديال البرازيل أيضا في 2014، الوطن ترصد البطولات التي شهدها الشهر الكريم.

-  كأس عالم 1950

البطولة أقيمت في الأراضي البرازيلية، وتوجت فيها الأرجواي، حيث امتدت ما بين 24 يونيو إلى 16 يوليو، وكان شهر رمضان في ذلك العام في 17 يونيو، وامتد إلى 16 يوليو، أي أن آخر يوم في رمضان كان آخر يوم في المونديال، والمفارقة أن الشهر شهد استضافتين للبرازيل للبطولة، ونهايتين مأساويتين للسامبا.

-  كأس عالم 1982

أقيمت هذه البطولة ما بين 13 يونيو و11 يوليو، في حين كان شهر رمضان في ذلك العام ما بين 23 يونيو و22 يوليو، أي أن المباراة النهائية كانت سهرة رمضانية انتهت بفوز ايطاليا على المانيا 3-1.

- كأس عالم 1986

أقيم مونديال المكسيك ما بين 31 مايو إلى 29 يونيو، في حين امتد رمضان ما بين 10 مايو إلى 8 يونيو، أي أن ما يقارب 11 يوما موندياليا تصادفت مع رمضان.

- كأس عالم 2014

المونديال الأخير في البرازيل كان رمضانيا، فالبطولة انطلقت في 12 يونيو وانتهت بـ 13 يوليو، في حين كان رمضان قد ابتدأ في 29 يونيو وانتهى بـ28 يوليو، أي أن هدف ماريو جوتزه الذي قتل به الأرجنتين كان في ليلة رمضانية.

أخبار متعلقة

هشام عباس يحيي حفل افتتاح بطولة كأس العالم للشباب للكرة الطائرة

هشام عباس يحيي حفل افتتاح بطولة كأس العالم للشباب للكرة الطائرة
هشام عباس مفاجأة حفل افتتاح بطولة كأس العالم للشباب للكرة الطائرة

هشام عباس مفاجأة حفل افتتاح بطولة كأس العالم للشباب للكرة الطائرة
إيمان الحصري تستضيف كلبا حصد بطولة كأس العالم في برنامجها

إيمان الحصري تستضيف كلبا حصد بطولة كأس العالم في برنامجها
حكاية من كأس العالم| شارك فيها لاعب بيد واحدة.. قصة أول بطولة مونديال

حكاية من كأس العالم| شارك فيها لاعب بيد واحدة.. قصة أول بطولة مونديال

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

طبيب "الحوض المرصود" يحسم قصة "الحشرة الغامضة": أفورة.. زيها زي القمل

طبيب "الحوض المرصود" يحسم قصة "الحشرة الغامضة": أفورة.. زيها زي القمل

رئيس "القصير": حملات لرفع الإشغالات من شوارع المدينة

رئيس "القصير": حملات لرفع الإشغالات من شوارع المدينة

تحرير 1592 مخالفة مرورية وضبط 7 دراجات دون لوحات في كفر الشيخ

تحرير 1592 مخالفة مرورية وضبط 7 دراجات دون لوحات في كفر الشيخ

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

حكاية لاعب صائم| رفيق صايفي.. "الدين قبل الكرة"

حكاية لاعب صائم| رفيق صايفي.. "الدين قبل الكرة"

اختيارات الوطن

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

الأكثر قراءة

عاجل