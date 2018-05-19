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الوطن

إبداعات دينية| مسلسل "أبو حنيفة النعمان".. الفقيه التاجر

منذ 15 دقيقة
كتب: الوطن
إبداعات دينية| مسلسل "أبو حنيفة النعمان".. الفقيه التاجر

مسلسل "أبو حنيفة النعمان"

طقوس خاصة اعتادها المصريين في شهر رمضان، ومنها المسلسلات الدرامية الدينية وغيرها والتي يعدها المنتجون والمؤلفين قبل بداية شهر رمضان بعدة شهور ليتمكنوا من إنجاز العمل وتقديمه للجمهور بصورة كاملة للجمهور.

من هذه المسلسلات مسلسل "الإمام أبو حنيفة النعمان"، هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت ولد أبو حنيفة في الكوفة بالعراق عام 80 للهجرة699 للميلاد، كان والده تاجرًا، وعمل مع والده، وكان من الميسورين.

يعتبر أبو حنيفة، رأس المدرسة الحنفية التي تعتبر أحد المذاهب الأربعة للمسلمين السنة اختلفت المصادر في أصله، فهناك من قال إنه فارسي، وآخرين أشاروا إلى أن جده جاء من كابل في أفغانستان، إلا أن مؤرخي العصر الحديث مثل المؤرخ العراقي الدكتور "مصطفى جواد" والدكتور "ناجي معروف" رأوا أنه ينحدر من عرب الأنباط الذين سكنوا العراق قبل الإسلام، وبالتحديد من "بني يحيى بن زيد بن أسد".

وأكد الفنان محمود ياسين، سابقًا، أن العمل يعد من الأعمال الفنية الدينية الناجحة وذلك لأن طاقم العمل أجاد تأدية الدور والتحدث باللغة العربية الفصحى، مشيرًا إلى أن قصة العمل كتبت بعناية واجتهاد وشكل علمي صحيح دون العبث بالتاريخ أو تشويهه.

والتحق أبو حنيفة بحلقة "حماد بن أبي سليمان"، أحد كبار فقهاء في الكوفة، في العام 102 للهجرة، وتتلمذ على يده مدة 18 عامًا وأسمى إبنه الأكبر حماد تيمنًا بأستاذه. مسلسل "أبو حنيفة النعمان" أُنتج عام 1997، هو مسلسل تاريخى دينى يتناول سيرة الإمام أبو حنيفة النعمان منذ نشأته وحتى مماته، وكيف كان يتلقّى العلم ويُدرَسه، وكان المسلسل من بطولة كل من، محمود ياسين، فردوس عبد الحميد وسميرة عبد العزيز، ومن تأليف بهاء الدين إبراهيم وإخراج حسام الدين مصطفى.

 

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