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الوطن

إبداعات دينية| مسلسل "عمرو بن العاص".. دراما رمضانية غائبة

منذ 57 دقيقة
كتب: الوطن
إبداعات دينية| مسلسل "عمرو بن العاص".. دراما رمضانية غائبة

نور الشريف في مشهد من مسلسل عمر بن العاص

ارتبط المصريون في شهر رمضان الكريم بعادات وطقوس كثيرة وتميز بأجواءه الدينية والتثقيفية والدرامية، وتشغل المسلسلات الرمضانية بال الكثير من المصريين، إلى جانب اهتمام المنتجين والممثلين والتحضير لها قبل بدء الشهر الكريم بفترة كبيرة.

مسلسل "عمرو بن العاص"، الذي أنتج عام 2002، أحد أشهر المسلسلات الدينية الرمضانية وهو عبارة عن معالجة درامية دينية تاريخية لسيرة الصحابي "عمرو بن العاص" في أيام الجاهلية وحربه ضد الإسلام وضد أخيه هشام الذي اهتدى للإسلام منذ بدايته، ثم دخوله في الإسلام واختيار الرسول "محمد صلي الله عليه وسلم" له ليقود الحملات لنشر الإسلام أيام "الرسول صلي الله عليه وسلم" وخليفته أبو بكر وعمر بن الخطاب مع التركيز علي فتح مصر وتأمينها وترحيب أهلها بفتح عمرو بن العاص ونقل العاصمة من الإسكندرية وبناؤه لمدينة الفسطاط التي أصبحت النواة لمدينة "القاهرة" لتصبح عاصمة لمصر.

وشارك بالمسلسل أبطال عدة أبرزهم الفنان نور الشريف والفنانة سوسن بدر وسامي مغاوري وخليل مرسي، ومن تأليف سامي غنيم وإخراج وفيق وجدي والموسيقى والألحان التصويرية للفنان الراحل عمار الشريعي.

وقام بدور عمرو إبن العاص الفنان نور الشريف، وأدت دور زوجته الفنانة سوسن بدر، ورصدت مدينة الإنتاج الإعلامي 6 مليون جنيه كتكلفة للمسلسل، صورت المشاهد الخارجية في صحراء سقارة، والتي اختصت بمعارك وحروب الروم والمسلمين في اليرموك، وقد استعان المخرج بالخبير الإنجليزي العالمي "ألن ويبلي" لتنفيذ المعارك عن طريق 3 آلاف كومبارس وألف حصان وجمل.

يذكر أن الفنان نور الشريف، علق سابقَا أن المسلسل تعرض لظلم كبير من حيث التمويل وأوقات العرض، موضحًا أنه ضد هجوم الكاتب أسامة أنور عكاشة على "عمرو بن العاص" والتقليل من شأن أحد صحابة رسول الله "صلى الله عليه وسلم".

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