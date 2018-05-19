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الوطن

إحالة طعن "أوبر وكريم" لدائرة الموضوع بـ"العليا" وتحديد 2 يونيو لنظره

منذ 26 دقيقة
كتب: محمد عيسى
إحالة طعن "أوبر وكريم" لدائرة الموضوع بـ"العليا" وتحديد 2 يونيو لنظره

سيارات أوبر وكريم

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمود أبوالدهب، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعي، لبطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاطهما، ووقف عملها في مصر، لدائرة الموضوع، وحددت جلسة 2 يونيو المقبل لنظرها.

يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها، حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.

كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة وشركتي "أوبر وكريم"، أقاموا الطعن وقالوا فيه إن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور"، مؤكدا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الطعن، أن "التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني"، وفي 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.

ولن يؤثر الحكم على موقف عمل الشركتين، عقب موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون تقنين وضع تسيير مركبات السيارات الخاصة، ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.

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