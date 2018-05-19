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الوطن

ميناء دمياط: مغادرة 80 سيارة نقل محملة بـ4 آلاف طن قمح

منذ 26 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
ميناء دمياط: مغادرة 80 سيارة نقل محملة بـ4 آلاف طن قمح

ميناء دمياط صورة أرشيفية

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، بينما غادرت 5 سفن حاويات، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بـ2688 طن قمح، في حين غادرت 80 سيارة نقل محملة بـ4195 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172546 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24186 طنا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 6737 طن يوريا و11524 طن فوسفات و1290 طن رمل زجاجي و2700 طن مولاس.

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