175 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة، اليوم، فيما غادرت 3 سفن حاويات ومثلها للبضائع العامة.

بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر الميناء القطار رقم 2460 محمل بـ1321 طن قمح، في حين غادر 96 سيارة نقل محملة بـ4042 طن قمح.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175622 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19609 طنا.

وفي سياق آخر، استقبل الميناء قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

هذا وشملت حركة الصادر من الميناء 12720 طن يوريا، و4530 طن فوسفات و3500 طن رمل زجاجي.