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الوطن

وزير الإسكان: حجز الوحدات بالمنصورة الجديدة قبل نهاية 2018

منذ 27 دقيقة
كتب: صالح رمضان
تصوير: سمير وحيد
وزير الإسكان: حجز الوحدات بالمنصورة الجديدة قبل نهاية 2018

احدو عمارات المنصورة الجديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، أن مواعيد حجز الوحدات السكنية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ستكون قبل نهاية عام 2018، بعد الانتهاء من جميع المرافق والتشطيبات الجارية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال خلال جولة يرافقه المسؤولون بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والنواب، لتفقد عينات من الوحدات التى تم تشطيبها ضمن الوحدات التابعة لـ"سكان مصر"، وعينات تشطيب أول جزء من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة بين مصيف جمصة وحدود محافظة كفر الشيخ على البحر الأبيض المتوسط، وأعمال البنية الأساسية والمرافق، وعددا من المشروعات المختلفة التى يجرى تنفيذها ضمن المرحلة الأولى بالمدينة،

وأكد الوزير أن حجم الإنجاز بالمدينة يسير بخطة ثابتة وقوية، حيث بدأت تظهر ملامح 15 ألف وحدة سكنية في وقت لا يتعدى شهور، وستنتهي المرحلة الأولى بالكامل خلال عامين.

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