بريطانيا ترحب بفتح معبر رفح الحدودي مع غزة

دعت بريطانيا، السبت، إلى تحسين الوضع الإنساني في غزة، مرحبة بفتح معبر رفح الحدودي مع غزة طوال شهر رمضان.ونقلت السفارة البريطانية بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"عن وزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت قوله: "نرحب بشدة بإعلان مصر فتح معبر رفح بين غزة ومصر طوال شهر رمضان"، وشدد بيرت على "ضرورة تحسين الوضع الإنساني في غزة"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وفي سياق متصل، أعلنت مصر السبت، "إدخال قافلة كبيرة من المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية المصرية، دون تفاصيل أكثر.