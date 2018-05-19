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الوطن

"الأعلى للإعلام" يحظر نشر الأخبار المجهلة حفاظا على "الأمن القومي"

منذ 26 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
"الأعلى للإعلام" يحظر نشر الأخبار المجهلة حفاظا على "الأمن القومي"

الأعلى للإعلام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع نشر أي أخبار مجهلة المصدر، ويدخل ذلك ضمن الواجبات الأساسية لوسائل الإعلام بالتحقق من جدية الأخبار قبل بثها أو نشرها مع الالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها والمنظمة للنشر.

ونص القرار الذي أصدره مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس اليوم، "أنه يأتي في مواجهة الاتجاه المتزايد لنشر الأخبار المجهلة والزائفة وفي إطار حوكمة الإعلام وأطر الشفافية والمسائلة ودرءا للمخاطر التي تترتب على نشر الأخبار مجهلة المصدر يمكن أن تضر بالصالح العام والاقتصاد الوطني أو الأمن القومي أو تمس مصالح مصر السياسية والاقتصادية العليا وعلاقاتها الدولية".

وكان المجلس قد شكل لجنة برئاسة الدكتور حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية لمواجهة الأخبار المجهلة وتضم في عضويتها 7 أعضاء منهم عبد الفتاح الجبالي ومحمد العمري، وكيلي المجلس، وصالح الصالحي وجمال شوقي، عضوا المجلس، بالإضافة إلى 3 خبراء إعلام.

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