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الوطن

"القوى العاملة": قاض لكل مديرية للإشراف على انتخابات النقابات العمالية

منذ 11 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
"القوى العاملة": قاض لكل مديرية للإشراف على انتخابات النقابات العمالية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابات العمالية بكل مديرية يرأسها قاض، وعضوية مدير مديرية القوى العاملة المختصة أو من ينيبه، وأحد أعضاء المنظمة النقابية المعنية.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، أن الثلاثاء المقبل، سيشهد الإعلان في المقر الرئيسي للمنظمة النقابية المعنية التي تجري بها الانتخابات، لباقي لجان المرحلة الأولى بالنسبة لـ12 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالنقل البرى، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والري والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمى، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربي، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.

 

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