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الوطن

مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في حادث على طريق "المنصورة – المنزلة"

منذ 27 دقيقة
كتب: صالح رمضان
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في حادث على طريق "المنصورة – المنزلة"

حادث تصادم

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين في حادث تصادم اليوم، على طريق البحر الجديد بميت سلسيل "المنصورة – المنزلة"، وجرى نقلهم إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم على طريق البحر الجديد بميت سلسيل.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري، إلى مكان الحادث، وجرى نقل المتوفين والمصابين لمستشفى ميت سلسيل المركزي.

وأكد شهود عيان أن الحادث وقع بين 3 سيارات وسقطت إحداهم في ترعة البحر الصغير.

وقال مصدر طبي، إنه نتج عن ذلك 3 وفيات وهم "الهادي. ا. م"، طالب، مقيم في المنزلة، و"عصام. ع. م"، 50 سنة، مقيم في البصراط، و"كريم. ه. ر"، وأصيب في الحادث كلا من "كمال. ح. ا"، و"محمد. ع. ع"، وجار عمل الإسعافات الطبية لهما.

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