مقتل 4 مسلحين وشرطي في هجوم على كنيسة بالشيشان

قتل 4 مسلحين وشرطي واحد، اليوم السبت، في جمهورية الشيشان بالقوقاز الروسي، خلال هجوم على كنيسة أرثوذوكسية في هذه المنطقة التي يشكل المسلمون أكثرية سكانها، كما أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف لوكالات الأنباء الروسية.

وتسلل المسلحون إلى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في وسط جروزني، عاصمة الشيشان، لأخذ مصلين رهائن، كما أكد قديروف لوكالة "تاس" الرسمية.

وأضاف أن الأربعة قُتلوا جميعا خلال عملية خاصة شنتها على الفور قوى الأمن، موضحا أن شرطيا قتل أيضا، وأصيب أحد المصلين، بحسب المصدر.

وأكد قديروف من جهة أخرى، أن المسلحين كانوا يتحركون، كما تفيد المعلومات الأولية، بناء على أوامر بلد غربي.

وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة "إنترفاكس"، أن المهاجمين كانوا مسلحين بمسدسات وسكاكين وبندقية وزجاجات حارقة.