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الوطن

منفذ الهجوم بالسكين في باريس فرنسي مولود في الشيشان

منذ 5 دقيقة
كتب: أ.ف.ب
منفذ الهجوم بالسكين في باريس فرنسي مولود في الشيشان

صورة ارشيفية

نفذ فرنسي ولد في الشيشان ومعروف لدى أجهزة الاستخبارات الهجوم بالسكين في باريس، الذي أسفر مساء السبت عن مقتل شخص، وإصابة 4 بجروح وتبناه تنظيم "داعش"، بينما وضع والداه في الحبس على ذمة التحقيق، اليوم.

وقال مصدر قضائي لفرانس برس، إن الشاب الذي قتل برصاص الشرطيين بعد الهجوم "فرنسي ولد في الشيشان في 1997. ووضع والده ووالدته صباح الأحد في الحبس على ذمة التحقيق".

وتبين أن الفرنسي المولود في الشيشان كان معروفا من اجهزة الاستخبارات كما علم الأحد من مصادر قريبة من التحقيق، ولم يكن لمنفذ الهجوم أي سوابق قضائية لكنه كان مدرجا على سجل أجهزة الاستخبارات.

ويضم هذا السجل أسماء أكثر من 10 آلاف شخص بينهم متطرفون أو أفراد قد تكون لهم صلة بالتنظيم الإرهابي، وكذلك مشاغبون وأفراد في جماعات من اليسار المتشدد أو اليمين المتطرف.

وذكر شهود عيان، أنّ المعتدي صرخ "الله أكبر" خلال تنفيذ الاعتداء، قبل أن يُقتل بأيدي الشرطة الفرنسية، وتبنى تنظيم "داعش" هذا الهجوم الدامي في وقت متأخر، أمس، وفق ما أعلنت وكالة أعماق التابعة له.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني، أنّ منفذ عملية الطعن في مدينة باريس هو جندي تابع لـ"داعش"، ونفّذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف.

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