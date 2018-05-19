إخلاء محطة قطارات بمرسيليا بعد الاشتباه في شخص

أعلنت الشرطة الفرنسية، أنه تم السبت، إخلاء محطة "سان شارل" للقطارات في مرسيليا في جنوب شرق فرنسا، وأوقفت الحركة فيها لبضع ساعات، إثر اعتقال شخص اعتبرت "تصرفاته غريبة".

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس" إن المحطة إقفلت بعيد ظهر السبت، وأعيد فتحها قرابة الساعة 15،45 بالتوقيت المحلي (13،45 ت غ) بعد أن أنهى خبراء متفجرات عملهم فيها.

ونقل مصور "فرانس برس" في المكان أن طوابير طويلة من المسافرين تشكلت بانتظار الصعود إلى القطارات مجددا.

وكانت مسافرة أبلغت جنودا يقومون بأعمال الحراسة في المحطة، بأنها لاحظت وجود شخص اعتبرت "تصرفاته غريبة" فاعتقله الجنود.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن الشرطة القضائية تحقق مع الرجل الذي يرفض كشف هويته.

كما أوضح مصدر آخر في الشرطة أن الرجل المشتبه به "لم يبد أي مقاومة خلال اعتقاله".