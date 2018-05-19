برلماني يقترح فتح الإجازات لموظفي الدولة للعمل بالخارج: مصدر عملة صعبة

تقدم الدكتور سمير رشاد أبوطالب عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط، ومنسق ائتلاف دعم مصر عن محافظة المنيا، بطلب للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن فتح "الإجازات" للعاملين بالجهاز الإداري للدولة للعمل بالخارج.

وقال أبوطالب: "في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع نسبة البطالة وحاجة الدولة إلى زيادة العملة الأجنبية، اقترح فتح الإجازات لجميع العاملين بالخارج دون حد أقصى، وكذلك السماح لمن يريد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة العمل بالخارج، كونهم مصدر هام لدخول العملة الأجنبية إلى مصر".

وتابع: "هذا الاقتراح يصب في مصلحة العاملين بالخارج للتيسير عليهم عند تجديد إجازتهم، وكذلك يصب في مصلحة الاقتصاد القومي المصري".