سعيد حساسين: قرار السيسي بفتح معبر رفح طوال شهر رمضان "تاريخي"

وصف الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح البري أمام المسافرين من قطاع غزة طوال شهر رمضان المبارك لتوصيل المساعدات الإنسانية وعلاج الجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بـ"التاريخي".

وقال حساسين، في بيان، اليوم، إن هذا القرار يؤكد للعالم كله أن مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي يضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا القرار يؤكد عدم المزايدة على الدور الرائد والمحوري والتاريخي الذي تقوم بها مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين.