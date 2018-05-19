محافظ القليوبية: مليار جنيه لبناء وتجهيز 174 مدرسة جديدة 

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اجتماعا، اليوم مع المهندسة هالة شندي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، وذلك لسرعة التجهيز لافتتاح 26 مدرسة جاهزة للافتتاح بتكلفة إجمالية بلغت 160 مليون جنيه في عدد من مدن وقرى القليوبية.

وشملت مدرسة في بنها و6 مدارس بالخانكة و2 بطوخ و3 بحي شرق و2 بحي غرب و3 بكفر شكر و5 بقليوب ومدرستين بشبين القناطر ومدرستين بمدينة العبور وذلك لتخفيض الكثافة الطلابية بالمدارس وقبول أعداد أكبر من الطلبة والطالبات المتقدمين هذا العام.

كما وجه المحافظ بسرعة دفع الأعمال في المدارس الجاري العمل بها حاليا وعددها 31 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 245 مليون جنيه موزعة كالآتي مدرستين في بنها ومدرسة بالخانكة و4 مدارس بطوخ و4 مدارس بقليوب ومدرسة بحي غرب و5 مدارس بحي شرق و3 بشبين القناطر ومدرسة بكل من القناطر الخيرية وكفر شكر والخصوص و8 مدارس بالعبور.

كما ناقش خطة عام 18/ 19 والتي تنتهي نهاية شهر يونيو 2019 بإجمالي عدد 116 مدرسة بتكلفة 595 مليون جنيه موزعين كالآتي 19 مدرسة ببنها و18 مدرسة بالخانكة و23 بطوخ و10 مدارس بقليوب و2 بحي غرب و11 بحي شرق و10 مدارس بشبين القناطر و10 بالقناطر الخيرية و7 مدارس بكفر شكر و3 بالخصوص و2 بقها ومدرسة بمدينة العبور، كما أصدر عشماوي تعليماته إلى مدير عام الهيئة بالحرص على أن تتكون المدارس التي يتم بنائها من دور أرضي وأربعة أدوار لتستوعب عدد أكبر من الفصول والمعامل وحجرات الأنشطة التي تتناسب مع الأعداد المتزايدة لطلبة وطالبات المدارس بالقليوبية والقضاء على ظاهرة ارتفاع الكثافة الطلابية الموجودة حاليا ببعض المدارس.