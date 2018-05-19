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الوطن

رئيس حي العجوزة يزور مصابي العمليات العسكرية بمستشفى التأهيل

منذ 25 دقيقة
كتب: وائل فايز
رئيس حي العجوزة يزور مصابي العمليات العسكرية بمستشفى التأهيل

صورة أرشيفية

زار اللواء جمال الشبكشي، رئيس حي العجوزة، أبطال القوات المسلحة من مصابي العمليات العسكرية بشمال سيناء، في مستشفى التأهيل المهني بالعجوزة، حيث كان في استقباله، مديره، اللواء طبيب أحمد جنيدي.

وقدَّم رئيس الحي، باقة من الزهور، لكل بطل من مصابي عمليات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، معربا لهم عن شكر وتقدير موظفي ومواطني الحي لهم، لما قدموه من عطاء وتضحيات في سبيل الوطن.

شارك فى الزيارة، كل من، جيهان أنور مساعدة رئيس الحي، وطارق سليمان، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، وناجي علي، مدير الإشغالات.

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