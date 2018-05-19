"الأعلى للجامعات" يناقش تحسين الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس

استعرض المجلس الأعلى للجامعات مقترحات تحسين الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وطلب المجلس، خلال اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم السبت في مقر جامعة عين شمس بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، من رؤساء الجامعات في التخصصات الطبية تقديم مقترحات وعروض إضافية تضمن تقديم خدمات صحية وعلاجية أفضل وتعرض على المجلس في اجتماعه القادم.