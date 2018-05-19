محافظ كفر الشيخ: تسيير قوافل طبية وإفطار 50 ألف صائم خلال رمضان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إننا نهدف لإفطار 50 ألف صائم، بـ15 قرية خلال شهر رمضان المبارك، وأن ما تبذله مؤسسة "مصر الخير" وجمعية الأورمان من جهد لكي نصل برسالة الخير إلى جميع أبناء المحافظة، وحملة إفطار 5 ملايين صائم على مستوى الجمهورية هو عمل مشرف ونموذج فخر لنا في المشاركة والتكافل الاجتماعي، وبناء جيل مترابط متكافل .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملة تتضمن توزيع كراتين رمضانية، وعمل مباراة رياضية خلال شهر رمضان، وإعطاء المسؤولين فرصة إضافية لحل مشاكل المواطنين من خلال زيارات هذه القرى، مضيفاً انه يتم تسيير قوافل طبية لهذه القرى خلال شهر رمضان لمكافحة فيروس سى والكشف المبكر عن أمراض الضغط وأورام الثدي للسيدات، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، ووزارة الصحة.

جاء ذلك خلال تناوله الإفطار مع أهالي قرية شباس الملح بدسوق ، اليوم، بحضور المهندس راضي أمين السكرتير العام، والمحاسب محمد ابو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء حمدي الحشاش مساعد المحافظ ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء ممدوح السعيد، مدير عام المشروعات، والمحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والنائب سيد احمد عيسى، واللواء سيد احمد محمد سيد أحمد، والنائب فتحي الشرقاوي، والنائب بدير موسى، والنائب أحمد الطنطاوي، والمحاسب محمد الشهاوى، أعضاء مجلس النواب، واللواء عماد ابو النور مساعد مدير الأمن، والمهندس هشام فتحي، مدير عام النظافة والتجميل، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

وخلال الإفطار استمع إلى أهالي القرية والتعرف على طلباتهم، مكلفًا برفع مستوى المرافق والخدمات بقرية شباس الملح والقرى المجاورة بمركز دسوق، فيما أعرب الأهالي عن فرحتهم بزيارة محافظ كفرالشيخ لقريتهم.