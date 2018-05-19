"الوفد" يدعو الأحزاب لاجتماع للتشاور حول وثيقة وطنية الثلاثاء المقبل

أعلن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عن عقد اجتماع للأحزاب والقوي السياسية الثلاثاء المقبل بمقر حزب الوفد الرئيسي.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم الوفد، إن جدول أعمال الاجتماع يشمل فتح حوار حول إعداد وثيقة وطنية وحزبية متكاملة تلتف حولها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وذلك لتفعيل المادة الخامسة من الدستور.

وأضاف الهضيبي في بيان اليوم، أن الاجتماع يأتي محاولة لإقامة حياه ديقراطية سليمه تقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، مشيرا إلى أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن تكون هناك لجنة تنسيقية بين الحكومه والأحزاب لبلورة الرؤى ومطالب الأحزاب.

وأوضح الهضيبي، أن الاجتماع يعقد في مقر الوفد الرئيس بالدقي باعتبار أن الوفد هو بيت الأمة وبيت كل المصريين وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل.