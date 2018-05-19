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الوطن

رئيس امتحانات الثانوية العامة يتفقد الاستعدادات بكنترول قطاع القاهرة

منذ 35 دقيقة
كتب: محمود عبدالرحمن
رئيس امتحانات الثانوية العامة يتفقد الاستعدادات بكنترول قطاع القاهرة

امتحانات ارشيف

تفقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العام، مقر لجنة الإدارة بقطاع القاهرة لامتحانات الثانوية العامة، ورافقه خلال الزيارة خالد عبد الحكم مدير عام الامتحانات.

واطمأن حجازي خلال الزيارة على سير العمل باللجنة، والانتهاء من مراجعة خطابات الندب للمشاركين في أعمال الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2018.

كما التقى حجازي بأعضاء اللجنة، وتابع أعمال المراجعة النهائية لخطابات الندب للمشاركين في أعمال الامتحانات بلجان سير الامتحانات للمراقبين والملاحظين ومقدري الدرجات والأعضاء القانونيين وأعضاء الأمن باللجان.

وأكد حجازي ضرورة الالتزام بخريطة التوزيع؛ حرصًا على توفير سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات، ولضمان تحقيق الجودة المطلوبة بأعمال الامتحانات.

وشدد حجازي على أن خطابات الندب للمشاركين في أعمال امتحانات العام الحالي سيتم تسليمها اعتبارًا من يوم الأربعاء 23 مايو

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