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الوطن

التضامن: إحالة المتورطتين في الاعتداء على طفل في دار أيتام بالإسكندرية

منذ 12 دقيقة
كتب: سلامة عامر
التضامن: إحالة المتورطتين في الاعتداء على طفل في دار أيتام بالإسكندرية

غادة والي

توصل فريق التدخل السريع التابع لوزراة التضامن الاجتماعي، إلى صحة واقعة لاعتداء على طفل بحضانة إيوائية، تابعة لجمعية الرشاد، المشهرة برقم 2636 لسنة 2011.

وتبين تورط اثنين من مشرفات الحضانة، وفصلتهما الجمعية بالفعل، وحرر لهما المحضر اللازم بالواقعة فى قسم شرطة ثان الرمل، وجار إحالتهما للنيابة العامة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، قد وجهت، منذ الأمس، فريق التدخل السريع للتحقيق في الواقعة، والذي استمر على مدار يومين، وجاء فى تقريره: "أنه بمراجعة السجلات، تبين أن المشرفة التى ضربت الطفل تدعى دنيا كارم عبد المنعم، ومن قامت بالتصوير مشرفة أخرى صديقتها، تدعى داليا فتحى علي، حيث اتفقتا على نشر الفيديو، واتهام مشرفات أخريات على مواقع التواصل الاجتماعي لوجود خلاف شخصي بينهم".

وتابع الفريق في التقرير: "جرى فتح تحقيق إدارى بمعرفة مأمور الضبط القضائى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى مع باقى المشرفات بالدار، والذين أقروا بأنهم عند استلام الأبناء من المشرفة دنيا، وجدوا الطفل يوسف وبه آثار ضرب، وقد قامت إدارة الدار، يوم الجمعة، بفصل المشرفتين، بعد التأكد من قيامهما بهذا الفعل".

وحرر مأمور الضبط القضائى محضر إدارى بالدار، واصطحب مديره لتحرير محضر بقسم شرطة ثان الرمل ضد المشرفتين المتورطتين في الاعتداء على الطفل وإحالتهما للنيابة العام .

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعى على الاطمئنان على باقى الأطفال الموجودين بالدار، والتأكد من سلامتهم جميعا، وعدم تعرضهم لأي اعتداء أو سوء معاملة.

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