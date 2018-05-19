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الوطن

محافظ الوادي الجديد يشارك ضباط وأفراد قوات الأمن إفطارا جماعيا

منذ 34 دقيقة
كتب: شرف غريب
محافظ الوادي الجديد يشارك ضباط وأفراد قوات الأمن إفطارا جماعيا

محافظ الوادي الجديد يشارك ضباط وافراد قوات الامن فى افطارا جماعيا

نظمت محافظة الوادي الجديد، بالتنسيق مع مديرية أمن المحافظة، إفطارًا جماعيا بمقر قوات أمن الوادي الجديد، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد واللواء عبد الرحمن شحاته، مدير أمن المحافظة، والمستشار العسكري وبعض من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال القوات المسلحة والضباط والصف والجنود.

وقال المحافظ، إنه سعى برجال الشرطة من الضباط والأفراد والجنود لما يظهرونه من تفاني وإخلاص في حفظ الأمن والأمان، مقدما لهم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يقومون به في الحفاظ على الأمن والأمان داخل بلدنا الحبيبة.

ومن جانبه، طالب اللواء عبدالرحمن شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الواي الجديد، القيادات الأمنية والضباط والأفراد والأمناء بالتعاون التام مع الجماهير، وحسن التعاون مع المواطنين، والشدة والحزم مع الخارجين على القانون، وتطبيق روح القانون مع الحالات الخاصة، مقدمًا التهاني لرجال الشرطة بمناسبة شهر رمضان.

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