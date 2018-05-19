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الوطن

اتفاق أمريكي صيني على خفض العجز التجاري الأمريكي وتعزيز التعاون

منذ 16 دقيقة
كتب: وكالات
اتفاق أمريكي صيني على خفض العجز التجاري الأمريكي وتعزيز التعاون

الرئيس الامريكي ونظيره الصيني

اتفقت الولايات المتحدة والصين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، فضلاً عن خفض العجز التجاري الأمريكي.

وذكر راديو "صوت أمريكا" أن واشنطن وبكين اتفقتا - في بيان مشترك صدر في ختام المحادثات التي عقدت بواشنطن على مدار يومين وشارك فيها عدد من كبار المسئولين الأمريكيين والصينيين - على اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض العجز التجاري الأمريكي، من خلال شراء بكين المزيد من السلع الأمريكية، لا سيما المنتجات الزراعية وتلك المتعلقة بالطاقة.

وأشار البيان المشترك إلى وجود توافق في الآراء بشأن اتخاذ تدابير فعالة للحد بشكل كبير من العجز التجاري السلعي للولايات المتحدة، موضحا أن "الصين سوف تزيد بشكل كبير من مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية، بغرض الوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة للشعب الصيني، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في النهاية على دعم النمو التجاري وزيادة فرص التوظيف في الولايات المتحدة".

وأفاد أيضا بأن الصين ستجري تعديلات في قوانينها ولوائحها بغرض السماح بشراء المزيد من الواردات الأمريكية، على أن تشمل تلك التعديلات القوانين المتعلقة ببراءات الاختراع.

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