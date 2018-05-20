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الوطن

"أوقاف الإسكندرية" تزيل مكبرات الصوت الزائدة عن الحاجة بزاوية المصطفى

منذ 59 دقيقة
كتب: مروة مرسي
"أوقاف الإسكندرية" تزيل مكبرات الصوت الزائدة عن الحاجة بزاوية المصطفى

وكيل أوقاف الإسكندرية

كلف الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، مساء أمس، بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ إبراهيم شويرب، مدير إدارة أوقاف شرق، بالنزول الفوري لبحث الشكوى المقدمة من أهالي شارع النيروز بالإبراهيمية حول وجود مكبرات للصوت زائدة حاجة المصلين وتسبب القلق بزاوية المصطفى بشارع النيروز وأن هناك أحد الأشخاص يقيم الشعائر وأنه لا أحد يستطيع إزالة مكبرات الصوت.

وعلى الفور، توجهت اللجنة وأزالت كافة المخالفات أمام الجميع وتكليف إمام وخطيب من الأوقاف بإقامة الشعائر وضبط الصوتيات على قدر الحاجة فقط، وفقا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، باستخدام مكبرات الصوت في الأذان والإقامة وخطبة الجمعة فقط، وفى شهر رمضان تستخدم خارج المسجد في حالة وجود مصلين بالخارج، وعلى قدر الحاجة فقط كي لا تحدث ضررا لكبار السن أو الطلبة أثناء الامتحانات أو المرضى "فمنهجنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار )".

وشدد العجمي، في تصريحات صحفية، أنه لا أحد فوق القانون وأوقاف الإسكندرية تتعامل بمعاير ثابتة مع الجميع لأننا نعمل في دولة مؤسسات ولا مجال للواسطة أو المحسوبية لأحد وليعلم الجميع أنه لا مكان للمقصرين أو المتساهلين في عملهم فتلك أمانة سيحاسبنا الله عليها.

واختتم العجمي حديثه بتوجيه عاجل للسادة مديري عام الإدارات باليقظة التامة ومنع أى محاولة لمخالفة تعليمات الوزارة وتنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بكل دقة وبمنتهى الأمانة حتى يخرج شهر رمضان المبارك فى أفضل صورة.

 

 

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