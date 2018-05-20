مدير أمن الإسماعيلية يتابع تأمين مقار لجان امتحانات الدبلومات الفنية

مدير أمن الإسماعيلية يتفقد التمركزات الشرطية الخاصة بتأمين اللجان ويطمئن من الطلاب على حسن الأداء.

تفقد اللواء محمد حسين شحاتة، مدير أمن الإسماعيلية، عدد من مقار لجان امتحانات الدبلومات الفنية، والزراعي، والتجاري، والصناعي، بمدارس إبراهيم عثمان الصناعية وأم المؤمنين التجارية بنات، والمعمارية الصناعية.

وخلال الجولة تابع شحاتة التمركزات الأمنية الخاصة بتأمين المدارس، وجرى التأكد من فاعلية الخدمة المعينة، ومدى كفايتها للوصول لأقصى درجات التأمين الممكنة.

والتقى شحاتة بعدد من الطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات للاطمئنان عليهم وإيجادتهم داخل أوراق الإجابة، ومدى الرضى عن التواجد الأمني وتأمين اللجان.

وأكد الطلاب وأولياء الأمور عن تقديرهم لمجهودات مدير الأمن وكافة الخدمات التي اهتمت بالتأمين خارج اللجان لتحقيق وبث الطمأنينة داخل نفوس أبناءهم.