بالفيديو| "زناتي كلبش".. لا يموت في "أيوب" و"اختفاء"

لم يكن الظهور الأول لمحمد دياب، في بداية الألفية الجديدة، من بوابة الفيديو كليب بأغنية "غمازات" التي كانت شكلا جديدا للأغنية الشعبية في هذه الحقبة، والذي اعتبره البعض امتدادا للمطرب الشعبي حكيم ينذر بمولد ممثل درامي بعد 11 عاما.

دياب ظهر في مسلسل "ساحرة الجنوب" يجسد دور هاني عدلي أبو باشا، الشاب الصعيدي الشرير الباحث عن ملذاته والمحب للمال، والكاره للخير لأقرب الأشخاص إليه حتى شقيقه والذي كان يجسد دوره الفنان ياسر جلال.

وفي شهر رمضان الماضي أطل دياب على جمهورها من خلال مسلسل "كلبش" بشخصية "زناتي"، أمين الشرطة الفاسد الذي كان يستغل وظيفته بشكل يسيء للعمل الشرطي، ليقتل ويستغل علاقاته في تلفيق التهم للأبرياء، والتآمر على الضابط سليم الأنصاري، وقتل زميله في الخدمة، وابتزاز رجل أعمال وعضو مجلس نواب، ما يسفر عن مقتله في الحلقة الأخيرة من السلسل.

ويعود دياب في شهر رمضان الحالي عبر مسلسلي "اختفاء" و"أيوب" الذي يجسد فيهما أدوار شر، حيث برز في المسلسل الثاني بقوة حينما أجبر زوجته على عدم الذهاب إلى شقيقها المسجون بسببها وأيضا لم يأذن لها بالذهاب إلى والدتها المتوفية لتستكمل عرسها، ليقوم بعملية نصب لبيع منزلها رغما عنها.